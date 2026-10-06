Heridas cuatro personas, entre ellas una niña de 3 años, tras el vuelco de un vehículo en La Oliva (Fuerteventura)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 6 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro personas, entre ellas una niña de 3 años de edad, han resultado heridas tras la salida de vía y posterior vuelco de un vehículo que tuvo lugar sobre las 07.30 horas de este martes en la Calle Sau del municipio de La Oliva (Fuerteventura).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los afectados, siendo una de ellos la menor, que presentó contusiones de pronóstico moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia básica al Hospital General de Fuerteventura.

Además, otras tres personas, dos mujeres y un hombre, sufrieron varias contusiones de carácter moderado, siendo evacuados al mismo centros hospitalario.

Por su parte, bomberos del Servicio de Extinción y Salvamento de La Oliva, aseguraron el vehículo a su llegada tras constatar la ausencia de personas atrapadas en su interior; mientras que agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.