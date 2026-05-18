Heridas dos personas al volcar un coche en La Victoria

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este lunes tras el vuelco de un coche en La Victoria.

Los hechos han sucedido a las 07.42 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban del vuelco de un turismo en la TF-5, a la altura del kilómetro 28 y en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife.

Los heridos son un hombre de 43 años con cervicalgia de carácter moderado y que trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Hospiten Bellevue y una mujer de 31 años con cervicalgia y traumatismo craneal de carácter moderado, e igualmente derivada a Hospiten Bellevue.

Efectivos de bomberos colaboraron con lo recursos intervinientes, así como una patrulla de la Policía Local que fue la primera en llegar al lugar del incidente mientras que la Guardia Civil instruyó el atestado.

El servicio de carreteras se encargó de la limpieza y habilitación de la vía.