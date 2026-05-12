Herido tras la colisión entre un coche y una moto en la TF-5, a la altura de La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este martes tras producirse una colisión entre un coche y una moto en la Autopista Norte (TF-5), a la altura de Taco, en el municipio de La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:11 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado y tuvo que ser finalmente trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC a Hospital Rambla.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.