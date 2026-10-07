Herido tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra un muro en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado herido este miércoles al colisionar el vehículo en el que viajaba contra un muro en la calle Tamaduste, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.