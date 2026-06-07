Herido grave un buceador tras ser golpeado por una embarcación de recreo en El Rosario (Tenerife

Archivo - Buceador herido de carácter grave tras ser golpeado por una embarcación de recreo en Tenerife - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un buceador de 30 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras ser arrollado por una embarcación de recreo en El Rosario (Tenerife).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido a las 18.51 horas varias alertas informando de que un buceador que se encontraba pescando había sido golpeado por una embarcación de en el Puerto de Radazul.

Según los alertantes, el afectado ha logrado alcanzar el espigón a nado. Unos bañistas que se encontraban en la zona le han prestado asistencia y, con ayuda de una moto acuática, lo han llevado hasta el pantalán, donde ya se encontraban los Bomberos que se han encargado de su traslado hasta el recurso sanitario.

El hombre, de 30 años de edad, presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo en miembro inferior de carácter grave.

El equipo de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario se ha encargado de su asistencia y estabilización ante de su traslado urgente al Hospital Universitario de Canarias, donde ha ingresado en estado crítico.

Por su parte, patrullas de la Guardia Civil y Policía Local de Santa Cruz han escoltado a la ambulancia hasta el centro hospitalario. Los agentes policiales han instruido las diligencias correspondientes.