Herido grave tras caer de 15 metros de altura en un barranco de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 55 años de edad, ha resultado herido de gravedad en la noche de este jueves tras caerse de una altura de 15 metros en un barranco de la Avenida de Moya, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 21:12 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, a donde se desplazaron efectivos de los Bomberos, de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró al afectado, que en el momento inicial de la asistencia presentó un traumatismo craneal.

Tras ser estabilizado por el personal sanitario, fue trasladado en estado grave en la ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Los agentes se encargaron de instruir el correspondiente atestado.