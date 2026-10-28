Un herido grave al caer a una zona de rocas en la playa de Tiritaña, en Mogán (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 52 años, ha resultado herido de gravedad al precipitarse a una zona de rocas en la playa de Tiritaña, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 12.17 horas y hasta el lugar se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que rescataron al afectado y lo trasladaron hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Una vez en el hospital, el personal sanitario atendió al afectado, que presentaba policontusiones de carácter grave y, tras estabilizarlo, lo trasladó al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes y colaboraron con los recursos intervinientes.