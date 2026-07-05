Herido grave conductor tras chocar su vehículo contra un muro en el túnel de Tejina (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 24 años ha resultado herido de carácter grave tras chocar sobre las 00.40 horas de este domingo contra un muro del interior del túnel de Tejina, en la carretera TF-82, dentro del municipio tinerfeño de Guía de Isora (Tenerife).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del Consorcio de Bomberos de Tenerife, de la Guardia Civil y del Servicio de Carreteras.

De esta manera, los bomberos liberaron al conductor del interior del vehículo y aseguraron la zona, mientras que el personal sanitario lo asistió y estabilizó antes de trasladarlo en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria al presentar un politraumatismo de carácter grave.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico e instruyó las diligencias correspondientes, y el personal del Servicio de Carreteras procedió a señalizar el accidente y despejar la vía.