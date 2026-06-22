Herido grave un conductor al salirse de la vía en Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 55 resultó herido grave al salirse de la vía sobre las 16.30 horas de este domingo en la rotonda de acceso a la zona de Taurito desde GC-1, dentro del municipio de Mogán (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fue el 'eCall' del coche, un sistema integrado que realiza una llamada al detectar una situación de emergencia, el que alertó del accidente.

Tras constatar que se trataba de una salida de vía, los bomberos del Consorcio de Emergencias aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió y estabilizó al varón de lesiones de carácter grave, por lo que tuvo que ser trasladado en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, efectivos de Protección Civil colaboraron con el resto de los recursos de emergencias mientras que agentes de la Guardia Civil realizó el atestado del accidente.