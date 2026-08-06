El herido grave por la explosión de un tanque de combustible en Gran Canaria está "estable dentro de la gravedad"

Un operario en el exterior de un tanque de combustible, en el polígono industrial de Salinetas, a 5 de agosto de 2026, en Telde, Gran Canaria, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 35 años herido de gravedad por la explosión de un tanque de combustible este miércoles en Telde, Gran Canaria, permanece ingresado en el Hospital Insular de Gran Canaria "estable dentro de la gravedad".

Así lo informan a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, que detalla además que el otro varón herido e ingresado en la tarde de ayer, esta vez en el Hospital Doctor Negrín, recibió el alta hospitalaria el mismo miércoles. Mientras, el tercer herido no requirió de ingreso hospitalario al contar con lesiones leves.

La explosión del tanque de combustible en el polígono industrial de Salinetas, en Telde, tuvo lugar pasadas las 12.00 horas ayer, dejando una persona fallecida y tres personas heridas.

Actualmente se desconoce con seguridad cómo se produjo la explosión, por lo que la Policía Nacional continúa con la investigación y realiza las diligencias pertinentes para esclarecer las causas del incidente.