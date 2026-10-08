Herido grave un hombre en la colisión entre un turismo y una moto en la TF-28, en Candelaria (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 39 años, ha resultado herido este miércoles tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la TF-28, a su paso por Barranco Hondo, en Candelaria (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:14 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó politraumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.