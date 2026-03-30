Herido un hombre de 41 años tras la colisión de varios vehículos en la TF-1, a la altura de Adeje

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 41 años, ha resultado herido este lunes tras la colisión de varios vehículos en la TF-1, en dirección sur, a la altura del municipio de Adeje, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:35 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de carácter moderado, y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron diligencias.