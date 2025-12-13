Herido un hombre de 50 años tras volcar su turismo cuando circulaba por Teguise (Lanzarote)

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 50 años, ha resultado herido este viernes tras volcar su turismo cuando circulaba por LZ-34, a la altura del vertedero de Zonzamas, en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18.14 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó varios traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.