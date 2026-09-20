Herido un hombre de 60 años en la colisión entre un coche y un patinete en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido este sábado tras producirse la colisión entre un coche y un patinente en la confluencia entre el paseo Tomás Morales y la calle Murga, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19.26 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el inciente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de pronóstico moderado en el momento inicial de la asistencia. Finalmente fue trasladado en ambulancia básica al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.