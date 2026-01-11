Herido un hombre de 65 años tras caerse en un sendero del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (La Palma)

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE LA PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un senderista de 65 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída en su camino por un sendero localizado en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente,en el municipio El Paso, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:31 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de Cruz Roja le prestaron una primera atención al afectado, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, y procedieron a su rescate y evacuación hasta el lugar donde se encontraba el personal de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario. Una vez allí, se procedió a su asistencia y traslado al Centro de Salud de Los Llanos de Aridane.