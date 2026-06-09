Herido un hombre de 79 años al caer por unas escaleras en la vía pública en Fasnia (Tenerife)

Archivo - Sucesos.- Un motorista resulta herido en un accidente de tráfico en Tenerife - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años ha resultado herido este martes al caer por unas escaleras en la vía pública en el municipio tinerfeño de Fasnia.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido a las 17.03 horas una alerta sobre una persona que precisaba asistencia sanitaria tras sufrir una caída por unas escaleras en la carretera los Roques, según ha informado el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha asistido al afectado, que presentaba un traumatismo de carácter moderado, y lo ha trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El 112 también ha activado a la Policía Local.