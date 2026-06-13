Herido un hombre al caer de una motocicleta en Guía de Isora (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este sábado al caer una motocicleta en la TF-47, a la altura de La Chiquita, en el municipio de Guía de Isora, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:26 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de pronóstico moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, efectivos de la Guardia Civil realizaron las diligencias oportunas.