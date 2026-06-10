Herido un hombre tras el vuelco de un camión en la TF-1 a la altura de Güímar

Camión volcado en la TF-1 a la altura de Güímar - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido derivado este miércoles a un centro sanitario tras el volcar el camión que conducía en la TF-1 a la altura del municipio de Güímar, informan desde el 112 Canarias.

El accidente ha generado fuertes retenciones de tráfico y ha obligado a cortar la TF-1, en sentido a Santa Cruz de Tenerife, para iniciar las labores de retirada del camión.

En la zona han intervenido efectivos de Bomberos, Guardia Civil y el servicio de Carreteras más el SCS, que ha coordinado el traslado del conductor a un centro sanitario para ser atendido.