Herido un joven de 22 años tras salirse de la vía con su vehículo en la TF-1, a la altura de Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 22 años ha resultado herido este sábado tras salirse de la vía el vehículo con el que circulaba por la TF-1, en sentido sur, en Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 03:00 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó diferentes traumatismos de carácter moderado, y, con la colaboración de efectivos de los bomberos, procedieron a su extracción del interior del vehículo para trasladarlo al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.