Herido leve un motorista tras sufrir una caída en Arafo

Archivo - 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido leve este domingo tras sufrir una caída en la calle Modesto Fraile Poujade del municipio de Arafo, informa el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una llamada a las 17.41 horas alertando de la caída accidental de un motorista en la vía.

El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y desplazó hasta el lugar a agentes de la Policía Local y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al motorista, que presentaba inicialmente policontusiones de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Por su parte, la Policía Local instruye las diligencias.