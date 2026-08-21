Herido un motorista de 40 años en una colisión con un turismo en Los Realejos (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 40 años ha resultado herido este jueves tras colisionar con un vehículo en la calle El Campo, en Los Realejos, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Finalmente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.