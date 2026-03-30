Herido un motorista en el choque con un turismo en La Laguna (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este lunes tras chocar con un turismo en el camino Jardina, a la altura de Gonzalianez, en La Laguna, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:19 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.