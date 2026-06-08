Herido un motorista tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 22 años, ha resultado herido tras colisionar un turismo y una motocicleta en Avenida Loro Parque, en el Puerto de la Cruz (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:09 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó diferentes traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia del SUC al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.