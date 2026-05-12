Herido un motorista en una colisión con un turismo en la TF-281, en Arafo (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 44 años, ha resultado herido este martes tras sufrir una colisión con un turismo en la TF-281, antes de La Hidalga, en el municipio de Arafo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo abdominal y contusiones de carácter moderado, precisando de traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.