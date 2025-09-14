Herido tras sufrir una agresión en una reyerta en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este domingo tras ser sufrir una agresión en una reyerta producida en la calle Manuel López Ruiz, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19:16 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que había una reyerta en la zona mencionada, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó policontusiones y un traumatismo facial de carácter moderado. Precisó de traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Por su parte, la Policía Nacional ya instruye las diligencias correspondientes.