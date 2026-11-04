Heridos dos ciclistas tras chocar con un turismo en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos ciclistas han resultado heridos sobre la 10.30 horas de este miércoles tras chocar con un turismo en la carretera GC-65, dentro del municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió a los afectados, entre ellos una mujer con lesiones de carácter moderado que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Además, el otro ciclista, un varón, sufrió lesiones de carácter leve, motivo por el que tuvo que ser trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital Hospiten Roca.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes y colaboraron con los recursos de emergencia.