Heridos de gravedad dos hombres tras chocar con su coche contra una vivienda en Candelaria (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 74 y 72 años han resultado heridos este miércoles con politraumatismos de carácter grave tras chocar con su coche contra una vivienda en Candelaria.

Los hechos han sucedido a las 12.10 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la colisión de un coche contra una vivienda en la plaza Araya.

Los bomberos comprobaron que no había nadie en el interior de la vivienda y realizaron el rescate de los dos ocupantes del vehículo que resultaron heridos tras la colisión y posterior caída del techo de la vivienda.

El personal de las ambulancias del SUC valoró y asistió a los dos afectados que fueron estabilizados en los recursos sanitarios antes de su traslado al Hospital Universitario de Canarias (HUC) y el Hospital de La Candelaria, respectivamente mientras que la Policía Local realizó el atestado correspondiente.