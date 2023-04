Hernández (PSOE) promete triplicar el número de escuelas infantiles en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Patricia Hernández, candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por el PSOE, se ha comprometido este viernes a triplicar el número de centros públicos del municipio con la creación de cuatro nuevos centros municipales.

Actualmente, tan solo hay dos centros de titularidad municipal, uno en Añaza (Tara) y otro en el distrito Ofra (Faina), ascendiendo la oferta total a 140 plazas para un municipio cuya población supera los 200.000 habitantes.

"No se entiende que Las Palmas de Gran Canaria tenga 1200, La Laguna con 155.000 habitantes disponga de 244 plazas, La Orotava con 42.000 cuenten con 205, Guía de Isora con 21.000 ciudadanos y 192 plazas, El Rosario con 17.000 y 163 o La Matanza que no llega a 10.000 y ofrece casi las mismas plazas que nuestro municipio", manifestó Hernández, añadiendo que "en los últimos 12 años de mandato de Bermúdez no ha abierto ninguna escuela infantil".

Según los últimos datos publicados por el INE la población infantil del municipio es de 7.000 niños y niñas, lo que supone que la ratio es de 2 plazas por cada 100 niños en Santa Cruz, frente a Guía de Isora con una ratio de 21 por cada 100 o La Matanza con 33 por cada 100.

"Estamos a la cola, las familias han sido olvidadas por el equipo de Bermúdez, que no ha tenido presente esta demanda", añadió en una nota remitida por los socialistas.

Hernández subrayó la importancia de la educación infantil como herramienta que contribuye con las familias al desarrollo integral de los más pequeños y que va más allá del carácter asistencial que venía teniendo las escuelas infantiles.

La candidata adelantó también que ya tiene espacios municipales localizados en zonas como Los Verodes--Los Gladiolos, Miramar, cerrado actualmente, la parte alta del distrito suroeste y La Salud, además de estar trabajando para localizar un espacio en Anaga.

"Pero eso solo es el primer paso porque nuestra idea no es quedarnos aquí, iremos a más a largo plazo porque somos conscientes de que no todo el mundo puede acceder a una plaza privada y además y de que los precios están subiendo ante la escasez actual", señaló.