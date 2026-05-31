El Hierro: de la desilusión por la ausencia del Papa a visibilizar la "mortífera" ruta atlántica y la acogida migratoria

Archivo - Varios migrantes atendidos a su llegada al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés en el Hierro - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

El arcipreste de la isla admite que "se intentó" pero no había tiempo y asegura que la comunidad herreña será reconocida en los actos

VALVERDE (EL HIERRO), 31 (EUROPA PRESS)

La isla de El Hierro, principal puerta de entrada de la migración irregular a Canarias, con la llegada de más de 50.000 personas desde 2020 --su punto álgido fue en 2024 con casi 30.000--, digiere la desilusión de haberse quedado fuera de la visita oficial del Papa León XIV, que solo visitará Tenerife y Gran Canaria.

"Se intentó a toda costa", reconocen desde el Obispado de Tenerife pero las dificultades logísticas asociadas a un viaje de estas características hicieron inviable que se cumpliera el deseo del Papa Francisco, rezar ante los cayucos en el puerto de La Restinga.

Lo apuntala también el arcipreste de la isla, Juan Rodríguez, quien reconoce que "se puede llegar hasta donde se pueda llegar" y en todo caso, asume la "alegría" que supone la visita del Papa a Canarias para ayudar a sensibilizar sobre la llegada de migrantes y su acogida.

"Los herreños lo han entendido muy bien", señala, subrayando que una comitiva de la isla estará en Tenerife, tanto en la misa como en el acto con organizaciones sociales de la plaza del Cristo de La Laguna.

El viaje, que agrupa a las tres parroquias de la isla, ha logrado organizar tres guaguas que embarcarán en la madrugada del viernes en barco desde Valverde y volverán a la isla ya por la tarde.

Además, uno de los curas herreños podrá conversar con León XIV, la ONG 'Corazón Naranja', que atiende a los migrantes en el centro de San Andrés estará representada en Tenerife, un joven de la isla hará una de las lecturas y otro vecino participará en la ofrenda.

"Se manejó la posibilidad, se intentó, pero los tiempos no daban para poder venir hasta El Hierro", indica, al tiempo que reconoce que fue el Papa Francisco quien "siempre" tuvo la intención de venir "y ver la realidad de primera mano", y León XIV "va a estar en Canarias, donde también llegan pateras, por lo que la realidad va a ser vista, que era la intención también del Papa Francisco".

El arcipreste señala que la situación migratoria en la isla ahora es "más tranquila" aunque siempre "están llegando" embarcaciones, pero el pueblo herreño "conoce y sabe muy bien lo que es emigrar" --su padre lo hizo a América en velero-- y ser "artesanos de la acogida", como ha bautizado el propio Papa.

En esa línea expone que el objetivo del viaje es "humanizar, personificar el drama que se vive en esta ruta tan mortífera" y darse cuenta de que quienes llegan "son personas" y hay que tratarlas "con dignidad".

"Ese es el llamado que hace la iglesia a acoger, amar y recibir como persona a todo aquel que está llegando a cada uno de los lugares y ese es el trabajo que se hace en El Hierro", agrega.

De hecho comenta que la comunidad religiosa en la isla forma parte del voluntariado y presta "la mayor colaboración posible" cuando llega un cayuco, y "no como sacerdotes" sino como "uno más" en la isla que "está recibiendo a una persona que viene totalmente destruida, abatida, ese es nuestro trabajo".

ALPIDIO ARMAS: "A EL HIERRO SE LE HA DEJADO DE LADO"

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, sube más el tono y afirma que la población "está absolutamente decepcionada" porque el Papa Francisco "dijo claramente que quería venir a rezar a La Restinga" y el Papa León "no puede o su agenda se la hicieron de otra manera".

Armas ve "sorprendente" que si este viaje trata de "hacer de Canarias el kilómetro cero de la inmigración, de la solidaridad y del trato humanitario", el lugar más relevante en la isla de El Hierro.

"Se alude a motivos de infraestructura, motivos logísticos, de que no hay capacidad y yo creo que eso son excusas directamente", comenta, ya que "no cuesta nada" coger un vuelo y estar en La Restinga al menos "una hora" y realizar un acto cuando es el puerto canario por donde llega "el 60 por ciento de los migrantes".

El presidente entiende que "se ha perdido una oportunidad" de reconocer la "solidaridad, empatía y cariño" con que se recibe a los migrantes e incluso afea falta de información al Cabildo sobre la organización de la visita. "A El Hierro se le ha dejado de lado", detalla.

Para Armas, "quien lo haya organizado, que, repito, desconozco absolutamente quién lo hizo, y si fue una cuestión de varias instituciones, se ha hecho mal desde nuestro punto de vista, porque no han contado con nosotros, no han hablado con nosotros, no nos han preguntado, y si quería venir a El Hierro, como parece que anunció el Papa Francisco, pues hubiésemos hecho todo lo necesario y más para que el Papa hubiese tenido la posibilidad de venir".

CORAZÓN NARANJA: PREPARADOS DESDE QUE LLEGA UN CAYUCO

Francis Mendoza, coordinador insular de Protección Civil en El Hierro y uno de los impulsores del proyecto 'Corazón Naranja-Ebrima Sonko' que da servicios a los migrantes en el CATE de San Andrés --Medalla de Oro del Gobierno de Canarias-- detalla que son algo más de veinte personas que siempre están preparadas "a cualquier hora".

De hecho, desde que llega un cayuco a La Restinga ya les avisan para que se vayan preparando en San Andrés.

"Nosotros estamos para el tema de las comidas, si hay que llevar a alguien al médico, si hay que llevar a una persona al baño, ayudar a los que no pueden caminar, damos mantas preparamos té caliente e incluso ayudando a la Policía", comenta.

Capítulo aparte es cuando llegan bebés o niños muy pequeños: "Empezamos a ducharlos, cambiarles la ropa, si hay que preparar un biberón se prepara un biberón, lo que haga falta".

Francis remarca que son los "únicos voluntarios" de toda la red de acogida de migrantes en la isla y no pide "sueldos" pero sí "medios materiales", admitiendo que ahora se atiende "mejor" que cuando llegaban las "oleadas" de cayucos y con personas muy afectadas por la dureza de la travesía.

Al igual que el arcipreste, valora la "integración" de la comunidad migrante en la isla ya que Canarias "de por sí es tierra de inmigrantes" y en El Hierro hay muchos descendientes de canarios que emigraron a Venezuela.