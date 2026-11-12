El Hierro duplica su capacidad de acogida de menores migrantes, con más de 250 en la isla

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hierro cuenta en la actualidad con más de 250 menores migrantes ante el repunte migratorio, una cifra que "duplica" la capacidad de la isla. El Gobierno canario está a la espera de poder derivarlos a Tenerife y aliviar la presión en la isla, según ha informado este jueves la consejera de Bienestar Candelaria Delgado.

"No podemos seguir teniéndolos allí", ha señalado Delgado ante los medios, a quienes ha avanzado que esperan contar la próxima semana con la reapertura de un nuevo centro de acogida de menores en Tenerife, en La Laguna, que cuenta con una capacidad de hasta 500 plazas y que se irá utilizando en "función de la necesidad".

"Los grandes centros se habían ido cerrando con las derivaciones a península y la llegada de menos personas a Canarias, pero siempre los hemos tenido en retaguardia. Y ahora, con este repunte, hemos tenido que acondicionarlos estas semanas, y esperamos reabrir ese centro en Tenerife la próxima semana", ha señalado Delgado, que ha puntualizado la "importancia" de estos traslados ante el "desbordamiento" en la isla.

La consejera regional ha explicado que, recientemente, se han ido trasladado a menores a los centros que ya estaban abiertos, "incluso superando su propia capacidad", ya que "no se podían quedar hacinados en El Hierro". "Ahora se irán trasladando en barco y en avión hacia Tenerife para que puedan ser acogidos en ese nuevo centro".

ACUERDO CON EL ESTADO

En relación al acuerdo conseguido esta semana con el Estado, tras la celebración de la Interministerial Extraordinaria de Inmigración en Madrid, ha advertido que en el Gobierno de Canarias estarán "al quite" para que todos los compromisos establecidos "se cumplan" por parte del Gobierno central.

Mientras, en alusión a la reunión telemática entre el presidente canario, Fernando Clavijo, con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha afeado la actitud del Gobierno central ante la crisis migratoria en las islas: "Si cuando nos reunimos con Europa, nos dice que España no ha pedido nada, entonces, ya es hora de que España pida lo que tiene que pedir. El dinero está ahí, nos lo ratificó el comisario".

"No sé qué más hace falta que ocurra para que España active ese mecanismo que nos permite tener más disposición de fondos al Estado español y a Canarias, evidentemente", ha concluido.

NECESIDAD DE RECURSOS

Preguntada por el ritmo de derivaciones a península, ha señalado que una de las principales peticiones del Gobierno de Canarias ha sido la del "refuerzo" de personal en las subdelegaciones de Gobierno para atender el importante volumen de tramitación de traslados de menores migrantes hacia territorio peninsular.

"No solo con el triaje se tardaba un poco más, sino que en elaborar el expediente estábamos tardando entre mes y medio y dos meses", ha advertido la consejera regional.

Delgado ha celebrado, asimismo, que finalmente el Estado haya aceptado este refuerzo de personal para poder tramitar los expedientes necesarios y que los traslados se hagan en "el menor tiempo posible".