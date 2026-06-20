Un hombre de 79 años muere al precipitarse por un barranquillo en La Orotava (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años murió en la tarde de este viernes al precipitarse de forma accidental por un barranquillo en el camino El Monturrio, dentro del municipio de La Orotava (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que rescataron al afectado del lugar y comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron maniobras de reanimación.

Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del Centro de Salud de La Orotava continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, aunque sin éxito, por lo que tuvieron que confirmar el fallecimiento del hombre.

La Guardia Civil se hizo cargo de custodiar el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial y de instruir las diligencias correspondientes.

Por su parte, agentes de la Policía Local y del Cuerpo General de la Policía Canaria colaboraron con el resto de los recursos desplazados al lugar.