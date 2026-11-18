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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 56 años, ha resultado afectado de carácter grave tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en la calle Tamara, en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes y hasta la zona se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), si bien hasta su llegada el alertante comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar .

Seguidamente el personal sanitario continuó con las maniobras de reanimación al afectado a su llegada, logrando revertir la parada. Así tras ser estabilizado fue trasladado, en estado grave, en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que colaboraron con los efectivos y se encargaron de instruir las diligencias.