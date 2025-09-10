Un hombre afectado moderado al ser rescatado de una playa de La Oliva (Fuerteventura) con síntomas de ahogamiento

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 10 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 53 años, se encuentra afectado de carácter moderado tras ser rescatado por socorristas de una playa de La Oliva, en Fuerteventura, con síntomas de ahogamiento incompleto, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 15.14 horas de este miércoles, en la Playa Bajo de la Burra, en el citado municipio, donde el afectado fue sacado del agua por los socorristas del lugar, que al comprobar que había sufrido un ahogamiento incompleto, le prestaron la primera atención.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del centro de salud de la zona valoraron y asistieron al bañista, y lo trasladaron al centro de salud de Corralejo desde donde, tras estabilizarlo, fue evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron los informes oportunos.