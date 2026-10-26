Un hombre en estado crítico al caer desde cinco metros de altura en una calle de Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 36 años, se encuentra en estado crítico tras caer desde unos cinco metros de altura en la calle Carmelo González Rodríguez de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 00.10 horas de este lunes y hasta la zona se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobaron que el hombre presentaba, en el momento inicial de la asistencia, diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en estado crítico hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo en el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se encargaron de instruir las correspondientes diligencias.