Un hombre en estado crítico al caer desde varios metros de altura a unas huertas de Los Realejos (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 70 años, se encuentra en estado crítico tras caer accidentalmente desde varios metros de altura a unas huertas en la carretera Las Llanadas, en el municipio de Los Realejos (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este miércoles y hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que han rescatado al hombre del lugar en el que había caído y lo han trasladado en camilla nido hasta la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Seguidamente el personal del SUC ha comprobado que presentaba un traumatismo craneal severo, por lo que ha sido trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se han personado agentes de la Policía Local, que han asegurado la zona y han colaborado con los recursos de emergencias.