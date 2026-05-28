Un hombre en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en el mar en Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido rescatado este jueves en parada cardiorrespiratoria tras sufrir un ahogamiento en la Playa de Las Vistas, en el municipio tinerfeño de Arona.

A las 18.53 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido una alerta en la que se comunicaba que habían sacado del mar a una persona que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y los socorristas le estaban practicando maniobras de reanimación.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada, la Policía Local y agentes de la Policía Nacional. El personal sanitario ha continuado practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas logrando recuperar su pulso.

Una vez estabilizado, el hombre ha sido trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Policía Nacional y Policía Local han colaborado con el resto de los recursos de emergencias.