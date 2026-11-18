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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 58 años, se encuentra en estado crítico al ser atropellado por un vehículo en la Avenida de los Artesanos, en Ingenio (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 07.44 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba un politraumatismo de pronóstico grave. Por ello, tras estabilizarlo, lo trasladaron en ambulancia medicalizada para su ingreso con estado crítico en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico e instruyeron el atestado, mientras que efectivos de la Guardia Civil escoltaron al recurso sanitario durante el traslado.