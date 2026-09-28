Un hombre, en estado grave tras caer desde el tejado de una vivienda en El Tanque (Tenerife)

Rescate en helicóptero de un hombre que se cayó del tejado de una vivienda en El Tanque - SUC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realizó este sábado el traslado de un hombre, herido de carácter grave, tras caer accidentalmente desde el tejado de una vivienda en el municipio de El Tanque, en la isla de Tenerife.

El incidente ocurrió en torno a las 11.00 horas del pasado sábado y el afectado quedó inconsciente tras sufrir la caída.

La médico coordinadora del Servicio de Urgencias Canario que atendió la llamada --con la información facilitada por los alertantes-- indicó los primeros auxilios que debían realizar hasta la llegada de los recursos sanitarios que habían sido activados, de manera simultánea, por el gestor de recursos del SUC.

Ante la gravedad del incidente y la distancia con el centro hospitalario de referencia, la médico coordinadora asignó desde el primer momento, uno de los helicópteros medicalizados del SUC que acudió junto a una ambulancia sanitarizada con el médico del Centro de Salud de Icod de Los Vinos, detallan desde el Gobierno canario en una nota.

El médico del centro de salud, junto al enfermero del SUC, realizó la primera asistencia del afectado, que presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter grave, hasta la llegada de la aeronave sanitaria que tomó tierra en un lugar próximo a la vivienda.

Tras aterrizar, el médico y enfermero del helicóptero medicalizado fueron trasladados por efectivos de bomberos al lugar del incidente y colaboraron con los sanitarios presentes en la estabilización del herido.

A continuación, el afectado fue trasladado en la ambulancia sanitarizada junto a la dotación sanitaria del helicóptero hasta la aeronave para su evacuación urgente al Hospital Universitario de Canarias donde ingresó en estado grave.