Un hombre fallece tras sufrir un accidente de tráfico y caer por un barranco en Santa Cruz de La Palma

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SANTA CRUZ DE LA PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 32 años, ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico con su vehículo y caer posteriormente por un barranco de Santa Cruz de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.38 horas de este sábado en la Vía Exterior del citado municipio, donde el conductor había salido del vehículo por sus propios medios pero, al deambular por la zona, se precipitó por un barranco de unos 10 metros.

Los bomberos de La Palma rescataron al herido y lo trasladaron hasta donde se encontraba el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobó que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave y lo trasladó hasta el centro hospitalario en una ambulancia sanitarizada en compañía del médico del centro de salud, ingresando en estado crítico y finalmente falleciendo por la gravedad de las heridas.

En el lugar del incidente se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron el atestado correspondiente, mientras que agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de las diligencias judiciales, y Policía Local y Protección Civil colaboraron con los recursos intervinientes.