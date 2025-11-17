Un hombre fallece tras sufrir un atropello en la FV-2, en Antigua (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 17 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este lunes al sufrir un atropello en la FV-2, en dirección a Las Salinas, en el municipio de Antigua (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.38 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarles maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, así como avanzadas, pero no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.

