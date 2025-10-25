Un hombre fallecido y otro herido de gravedad tras ceder la barandilla de un hotel en Costa Teguise (Lanzarote)

Al ceder la barandilla, uno de los afectados falleció y el otro resultó herido tras precipitarse desde una altura de, aproximadamente, seis metros

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

Un turista ha fallecido en la madrugada de este sábado y otro ha resultado herido en estado crítico tras precipitarse desde una altura de, aproximadamente seis metros, tras ceder la barandilla de un hotel de Costa Teguise, en Lanzarote.

El accidente se produjo sobre las 1:30 horas de la pasada madrugada, aproximadamente.

Una vez arribaron los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento de uno de los afectados, quedando el otro, con lesiones de extrema gravedad, atendido en el sitio por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Finalmente, fue trasladado al hospital Doctor José Molina Orosa, según informan fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario a Europa Press.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron agentes de la Policía Local de Teguise y dos ambulancias del SUC, junto con efectivos de la Guardia Civil, que tratan de investigar ahora las circunstancias que motivaron este accidente.