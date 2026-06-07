Un hombre grave tras quedar atrapado bajo un tractor de obra en San Mateo (Gran Canaria)

Helicóptero del SUC en el campo de fútbol de San Mateo (Gran Canaria) - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 70 años, ha resultado herido de gravedad tras quedar atrapado bajo un tractor de obra que volcó en San Mateo, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este sábado en la calle Ariñez del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, traumatismo en tórax de carácter grave, por lo que fue evacuado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

En el lugar del incidente también se han personado efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en el campo de fútbol, además de Protección Civil, agentes de la Policía Local y de Guardia Civil.