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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 40 años, ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Cano, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 04.40 horas de este viernes y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre presentaba diversos cortes de pronóstico grave, por lo que estabilizó al paciente antes de trasladarlo en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar de la agresión también se personaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que intervinieron en el lugar.