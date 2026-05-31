Un hombre herido de carácter moderado durante una reyerta en una avenida de Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este domingo durante una reyerta en la avenida de la Constitución, en Santa Cruz de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 05:16 horas de la madrugada, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo facial de carácter moderado. Finalmente fue trasladado por una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Efectivos de la Policía Local aseguraron la zona e instruyeron las diligencias.