Un hombre herido grave tras sufrir una caída con su patinete en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 57 años, ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una caída con su patinete y quedar inconsciente en una calle de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves, en la Avenida César Manrique de la capital grancanaria, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes.