Un hombre herido de gravedad al salirse de la vía con su turismo en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 38 años, ha resultado herido de carácter grave tras la salida de vía de su vehículo y volcar posteriormente en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19.33 horas de este sábado, en la calle Islas Azores del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el hombre presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente se personaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, que aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo; mientras que trabajadores del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria limpiaron la vía.

Por su parte, recursos de Policía Local y Guardia Civil escoltaron a la ambulancia durante su recorrido al Hospital Insular, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.