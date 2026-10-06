Un hombre herido moderado al caer desde varios metros de altura en la zona del Roque Bentayga, en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 37 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída desde varios metros de altura en las inmediaciones del Roque Bentayga, en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y de Medio Ambiente, que accedieron hasta el afectado y colaboraron con los rescatadores del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, que tras izarlo, lo evacuaron hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El afectado en el momento inicial de la asistencia presentaba traumatismo craneal y policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.