Un hombre herido moderado al caer en una zona de espigones de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 34 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en una zona de espigones de la Avenida Marítimao de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 09.16 horas de este lunes en la Avenida Marítima, a la altura de la calle Juan XXIII de la capital grancanaria, lugar hasta el que se trasladaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria que accedieron hasta el afectado, lo rescataron y lo evacuaron hasta donde se encontraba el dispositivo sanitario.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo en miembro superior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.