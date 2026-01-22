Un hombre herido moderado tras colisionar dos turismos a su paso por Tías (Lanzarote)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 52 años, ha resultado herido de carácter moderado tras colisionar dos turismos en la LZ-40, a su paso por el municipio de Tías (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 14.29 horas de este jueves en la citada vía, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y de Protección Civil, que colaboraron con los recursos desplazados, mientras que agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.