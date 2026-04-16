Un hombre herido moderado al precipitarse con su vehículo en el Mirador Risco Alto, en Breña Baja (La Palma)

Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 38 años, ha resultado herido de carácter moderado tras precipitarse con su un vehículo en el Mirador Risco Alto, en el municipio de Breña Baja (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 05.44 horas de este jueves y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobó que el afectado presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital General de La Palma.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Medio Ambiente y Bomberos de La Palma, que colaboraron en el dispositivo de emergencia.